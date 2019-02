ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ സി.ആര്‍.പി.എഫിന്റെ എച്ച്.ആര്‍. 49 എഫ്. 0637 ബസ് തകർന്നുതരിപ്പണമായപ്പോഴും അദ്ഭുതംപോലെ അവര്‍ മരണത്തെ അതിജീവിച്ചു. ഈ ബസിലെ 42 ജവാന്മാരില്‍ 35 പേരാണ് തത്ക്ഷണം മരിച്ചത്. ഏഴുപേര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതില്‍ രണ്ടുപേര്‍ ബസിനുമുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിനിരുന്നവരായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ തൊട്ടടുത്ത ബസിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ്.

പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടവരില്‍ 92 ബറ്റാലിയനില്‍പ്പെട്ട നിരഞ്ജന്‍കുമാര്‍, അവ്‌ദേഷ് സിങ് തോമര്‍, അവ്‌ദേഷ് കുമാര്‍, 54 ബറ്റാലിയനിലെ ശേഷാന്ത് സിങ്, 35 ബറ്റാലിയനിലെ രവികുമാര്‍ ബപോറിയ എന്നിവര്‍ ശ്രീനഗറിലെ സൈനികാശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

ഭീകരൻ ആദില്‍ അഹമ്മദ് ദര്‍ സ്ഫോടകവസ്തുവുമായി ഓടിച്ചുവന്ന കാർ സൈനികവാഹനത്തിലേക്ക് നേർക്കുനേർ ഇടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. കോണ്‍വോയ് ആയി നീങ്ങിയ 78 ബസുകളിലൊന്നിന്റെ ഇടതുവശത്തുകൂടി മറികടന്ന് ബസിന്റെ വശത്തുചെന്നിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പുതിയവിവരം.

Content highlights: Only 7 jawan escaped from the bus, pulwama attack