മുംബൈ: രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്നിലൊന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്ന്. അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വേളയിൽ അഞ്ചിലൊരുഭാഗം രോഗികളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ പത്തുദിവസമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 40 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൽത്തന്നെ 70 ശതമാനത്തോളം മുംബൈയിൽ നിന്നാണ്.

മേയ് 17 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ ദിവസവും രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലാണ് വർധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസംമാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 5477 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരിച്ചത് 118 പേർ. 24-ന് ഞായറാഴ്ച 3041 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച 2436 പേർക്കും. ഇതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 52,667 ആയി. അറുപതുപേർകൂടി മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മരണസംഖ്യ 1695 ആയി. മുംബൈയിൽ ഞായറാഴ്ച 39 പേരും തിങ്കളാഴ്ച 38 പേരും മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 1026 ആയി. ധാരാവിയിൽ 42 പേർക്കുകൂടി രോഗം പിടിപെട്ടതോടെ ഇവിടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 1583 ആയി.

