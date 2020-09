ന്യൂഡൽഹി: തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്തുകേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളിലൊരാൾ സ്വാധീനമുള്ളയാളാണെന്ന് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും യുക്തവും ശരിയായതുമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ഒരു നയതന്ത്രബാഗിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന്‌ സംശയിക്കുന്നതായാണ് 2020 ജൂലായിൽ കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യസഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ലോക്‌സഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞു. കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആന്റോ ആന്റണി, എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുനൽകിയ മറുപടിയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2015 ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ നാളിതുവരെ രാജ്യത്ത് 3122.82 കോടി രൂപ വിലയുള്ള കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഞ്ചുവർഷത്തിനിടയിൽ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ 16,555 സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് പിടിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 11049.693 കിലോഗ്രാം സ്വർണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. 8401 ആളുകളുടെ പേരിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നയതന്ത്രബാഗിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന്‌ സംശയിക്കുന്നതായി 2020 ജൂലായിൽ കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന്, തിരുവനന്തപുരത്തെ യു.എ.ഇ. കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസിലെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിലാസത്തിൽ എത്തിയ സ്വർണമടങ്ങിയ പാക്കറ്റ് തുറന്നുപരിശോധിക്കാൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം കസ്റ്റംസിന് അനുമതി നൽകി. കസ്റ്റംസ് അധികൃതരും എൻ.ഐ.എ.യും പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. കസ്റ്റംസ് നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ 30,244.900 ഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു. കസ്റ്റംസ് നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു. 16 പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റുചെയ്തു -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ രണ്ട് സ്വർണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമ (പി.എം.എൽ.എ.) പ്രകാരം ഇ.ഡി.യും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വിദേശനാണയ വിനിമയച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് 1999-ലെ ഫെമ നിയമപ്രകാരം രാജ്യത്താകെ അഞ്ചുകേസുകൾ ഇ.ഡി. അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

content highlights: one accused have connection with higher ups says central govt on gold smuggling case in parliament