ഭുവനേശ്വർ: ഏഴ്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 14 സ്ത്രീകളെ വിവാഹംചെയ്ത അറുപതുകാരൻ ഒഡിഷയിൽ പിടിയിൽ. ഡോക്ടറെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി 48 കൊല്ലത്തിനിടെ ഇയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചവരിൽ അഭിഭാഷകരും ഡോക്ടർമാരും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. അർധസൈന്യത്തിൽ ജോലിചെയ്ത ഒരു വനിതയുമുണ്ട്.

ഡൽഹിയിലെ മുൻ സ്കൂൾ അധ്യാപികയെയാണ് ഒടുവിൽ മിന്നു കെട്ടിയത്. ഇവരുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കല്യാണത്തട്ടിപ്പുകാരനെ അറസ്റ്റുചെയ്തത്. ഒഡിഷയിലെ കേന്ദ്രപഡാ ജില്ലാ സ്വദേശിയായ ഇയാൾ ഓരോ ബന്ധവും ഉപേക്ഷിച്ച് നാടുവിടും മുമ്പ് ഭാര്യമാരിൽനിന്ന് പണം അപഹരിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. 1982-ലായിരുന്നു ആദ്യവിവാഹം. 2002-ൽ രണ്ടാംവിവാഹവും. ഇരുവരും ഒഡിഷ സ്വദേശികൾ. ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ അഞ്ചു കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് ഭുവനേശ്വർ ഡി.സി.പി. ഉമാശങ്കർ ഡാഷ് പറഞ്ഞു. 2002-നും 2020-നും ഇടയിൽ വിവാഹ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി സ്ത്രീകളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചശേഷമായിരുന്നു മറ്റു വിവാഹങ്ങൾ.

മധ്യവയസ്സുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയവരെയാണ് ഇയാൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, അസം, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലുള്ളവരാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. 11 എ.ടി.എം. കാർഡുകളും നാല് ആധാർ കാർഡുകളും മറ്റു രേഖകളും ഇയാളിൽനിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പറ്റിച്ച കേസിലും വായ്പാത്തട്ടിപ്പുകേസിലും ഹൈദരാബാദിലും എറണാകുളത്തുമായി നേരത്തേ രണ്ടുതവണ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Odisha man marries 14 women in different States, swindles crores of rupees