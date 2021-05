ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ മൂന്നു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു (3,03.355). അമേരിക്കയിലും ബ്രസീലിലും മാത്രമാണ് ഇതിനുമുമ്പ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മൂന്നുലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച അവസാനിച്ച 24 മണിക്കൂറിൽ 3,741 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. 2,40,842 പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 28,05,399 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്.

24 മണിക്കൂറിൽ 3,55,102 പേർക്ക് അസുഖം ഭേദമായി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ 69.94 ശതമാനവും കർണാടകം, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.

