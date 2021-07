ന്യൂഡൽഹി: മന്ത്രിസഭാപുനഃസംഘടനയ്ക്കു പിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ സമിതികളും അഴിച്ചുപണിതു. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി. സാമ്പത്തികകാര്യസമിതിയിൽ അംഗങ്ങളെ കുറച്ചു. സ്മൃതി ഇറാനി, സർബനന്ദ സോനോവാൾ, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ തുടങ്ങിയവർക്ക് സുപ്രധാന സമിതികളിൽ ഇടം ലഭിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിയിൽ സ്മൃതി ഇറാനി, ഗിരിരാജ് സിങ്, മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ, ഭൂപേന്ദർ യാദവ്, സർബാനന്ദ സോനോവാൾ എന്നിവരെകൂടി ചേർത്തു. സാമ്പത്തികകാര്യ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നിൽനിന്ന് എട്ടാക്കി കുറച്ചു. രാജ്നാഥ് സിങ്, അമിത് ഷാ, നിതിൻ ഗഡ്കരി, നിർമല സീതാരാമൻ, നരേന്ദ്രസിങ് തോമർ, എസ്. ജയ്ശങ്കർ, പിയൂഷ് ഗോയൽ, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ.

അർജുൻ മുെണ്ട, വീരേന്ദ്രകുമാർ, കിരൺ റിജിജു, അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ എന്നിവരെ പാർലമെന്ററികാര്യ സമിതിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അർജുൻറാം മേഘ്‍വാൾ, വി. മുരളീധരൻ എന്നിവർ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി തുടരും. മന്ത്രിസഭാപുനഃസംഘടനയിൽ പുറത്തായ രവിശങ്കർ പ്രസാദ്, പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ എന്നിവരും നേരത്തേ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ കമ്മിറ്റിയിൽ മാറ്റംവരുത്തിയില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ധനമനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ, വിദേശ കാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ എന്നിവർ തുടരും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിക്ഷേപവും വളർച്ചയും സംബന്ധിച്ച കാബിനറ്റ് സമിതിയിൽ നാരായൺ റാണെ, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ, അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് എന്നിവർ പുതിയ അംഗങ്ങളാണ്. രാജ്നാഥ് സിങ്, അമിത് ഷാ, നിർമല സീതാരാമൻ എന്നിവർ എല്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാനലുകളിലുള്ളത് പിയൂഷ് ഗോയലാണ്.

