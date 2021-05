ന്യൂഡൽഹി: മലയാളമുൾപ്പെടെ എട്ടു പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ എൻജിനിയറിങ് കോഴ്‌സുകൾ നടത്താൻ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ (എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.) അനുമതി നൽകി. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗ്, മറാഠി, ഗുജറാത്തി, ബംഗാളി, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിൽ കോഴ്‌സുകൾ നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമാണ് എൻജിനിയറിങ് പാഠ്യപദ്ധതിയുള്ളത്.

മറ്റു ഭാഷകളിൽ പഠനം സാധ്യമാക്കാനും പദാവലികളുടെ തർജമയ്ക്കുമായി എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. തന്നെ പ്രത്യേകം സോഫ്റ്റ്‌വേർ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി പരിഭാഷ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുമെന്ന് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. അധ്യക്ഷൻ അനിൽ സഹസ്രബുദ്ധെ പറഞ്ഞു. സാങ്കേതികപദങ്ങളും ഫോർമുലകളും പരിഭാഷപ്പെടുത്തില്ല.

ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പഠനം ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ എൻജിനിയറിങ് കോഴ്‌സ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ നിവേദനങ്ങൾ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. 11 ഭാഷകളിൽകൂടി കോഴ്‌സ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി ക്രമേണ നൽകും.

