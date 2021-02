രാഹുല്‍ ഗാന്ധി | Photo: PTI

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കുമെതിരേ വീണ്ടും കടുത്ത വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാജ്യത്തിന് നേതൃത്വമില്ലെന്നും വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് തന്ത്രമോ ധാരണയോ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെയാണ് രാജ്യത്തിനാവശ്യം എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ട രാഹുൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് സ്വന്തംജോലി ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘‘രാജ്യം വിൽക്കലല്ല, പുറത്തുനിൽക്കുന്ന കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കലാണ് താങ്കളുടെ ജോലി. പോയി അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കൂ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കൂ.’’ -രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി കർഷകരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്. നമ്മളെന്തിനാണ് നമ്മുടെ കർഷകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്, അടിക്കുന്നത്, കൊല്ലുന്നത്. സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർഷകരോട് സംസാരിക്കാത്തത് -രാഹുൽ ചോദിച്ചു.

എല്ലാ ഏകാധിപതികളുടെയും പേരുകൾ എന്താണ് എമ്മിൽ തുടങ്ങുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ഏകാധിപതികളുടെ പേരുകൾ എമ്മിൽ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് മാർക്കോസും മുസോളിനിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ ചോദിച്ചു. മാർക്കോസ് (ഫിലിപ്പീൻസ്), മുസോളിനി, മിലോസേവിച്ച് (യുഗോസ്ലാവിയ), മുബാറക്ക്, (ഈജിപ്ത്), മൊബുട്ടു (കോംഗോ), മുഷറഫ്, മികോമ്പെറോ (ബുറുണ്ടി) എന്നീ പേരുകളാണ് രാഹുൽ കുറിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേര്‌ നേരിട്ടു പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു ചോദ്യം.

