ന്യൂഡൽഹി : കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയെത്തുടർന്ന് ജപ്പാനിലെ യോക്കോഹാമ തുറമുഖത്ത് യാത്രാവിലക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് ക്രൂസിലെ ഇന്ത്യക്കാരായ യാത്രക്കാരും കപ്പൽജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊറോണ രോഗബാധയില്ല.

ഇന്ത്യക്കാർ കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ ടോക്യോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായി മന്ത്രി ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. കപ്പലിൽ കഴിയുന്ന 64 പേർക്ക് വൈറസ്ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിൽ ഇന്ത്യക്കാരില്ലെന്നാണ് എംബസി അറിയിച്ചത്.

പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും കപ്പലിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകമായി പാർപ്പിച്ച് ജപ്പാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവും ലോകാരോഗ്യസംഘടനാപ്രവർത്തകരും നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ എംബസി അധികൃതർക്ക് പ്രത്യേകനിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരോഗതികൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: No Indian quarantined on Japan ship diamond princess tested positive for coronavirus