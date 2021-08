ന്യൂഡൽഹി: അടുത്തമാസം അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി (എൻ.ഡി.എ.) പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യരായ വനിതകൾക്കും സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകി. അതേസമയം, പരീക്ഷാഫലം സുപ്രീംകോടതിയുടെ അന്തിമവിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ. കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

എൻ.ഡി.എ.യിൽ വനിതകളെ അനുവദിക്കാത്തതിന് സർക്കാരിനെ സുപ്രീംകോടതി വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ, അത് നയപരമായ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യാ ഭാട്ടി പറഞ്ഞു. സുപ്രീംകോടതി വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും നടപ്പാക്കിയാലും കരസേനയ്ക്ക് കോടതിയുത്തരവുകൾ പാലിക്കാൻ മടിയാണെന്ന് ബെഞ്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നത് തുല്യതയ്ക്കുള്ള മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനവും ലിംഗവിവേചനവുമാണെന്നു കാട്ടി അഡ്വ. കുശ് കാൽറ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി. പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കാണ് എൻ.ഡി.എ.യിലും നേവൽ അക്കാദമി പരീക്ഷയിലും നിലവിൽ അവസരമുള്ളത്. 15 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് പരീക്ഷയെഴുതാൻ അവസരം. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ 19 മുതൽ 22 വയസ്സിനിടെ അവർക്ക് സ്ഥിരം കമ്മിഷൻ പദവി ലഭിക്കും.

താത്പര്യവും യോഗ്യതയുമുണ്ടായിട്ടും സ്ത്രീകളെ വിലക്കുന്നതാണ് ഹർജിയിൽ ചോദ്യംചെയ്തത്. സൈന്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥിരം കമ്മിഷൻ പദവി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞവർഷം ഫെബ്രുവരിയിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

