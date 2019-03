ന്യൂഡൽഹി: റഫാൽ ഇടപാടിൽ ബാങ്ക് ഗാരന്റി ഒഴിവാക്കിയതുവഴി ഫ്രഞ്ചുകമ്പനി ദസൊ 4554.52 കോടി രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ‘പറക്കാവുന്ന അവസ്ഥ’യിലുള്ള 36 വിമാനങ്ങളുടെ വിലയിൽ യു.പി.എ. കാലത്തെക്കാൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അധികം ചെലവായത് 1951 കോടിയോളം രൂപയാണ്. ഇടപാടിൽ വിലപേശലിന്റെ ഭാഗമായ ഏഴംഗ ഇന്ത്യൻസംഘം (ഐ.എൻ.ടി.) 2016 ജൂലായ് 21-ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്‌ സമർപ്പിച്ച അന്തിമറിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളതെന്ന് ‘ദ ഹിന്ദു’ പത്രം ബുധനാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

യു.പി.എ.സർക്കാർകാലത്തെ കരാറിനെക്കാൾ 32.79 കോടി യൂറോ കുറവാണ് പുതിയ കരാറിലെ വിലയെന്ന അവകാശവാദം ഐ.എൻ.ടി.യുടെ അന്തിമറിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ബാങ്ക്‌ ഗാരന്റി ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ ആഘാതം പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഈ വിലയിരുത്തലെന്ന് ഹിന്ദുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ബാങ്ക്‌ ഗാരന്റി വേണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിലപേശൽ സംഘം ഫ്രഞ്ച് അധികൃതരോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കരാറിന്റെ നിയമപരമായ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് 2015 ഡിസംബറിൽ നിയമമന്ത്രാലയം രേഖാമൂലം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് വൻതുക മുൻകൂറായി നൽകേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാലിതിന് ഫ്രഞ്ചുസർക്കാരും ദസൊ കമ്പനിയും വഴങ്ങിയില്ല. ആദ്യ കരാറിൽ ബാങ്ക്‌ ഗാരന്റിക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു.

contenthighlights: No bank guarantees meant a more expensive new Rafale deal