ചെന്നൈ: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി.യുമായി എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന ലോക്‌സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തമ്പിദുരൈയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരേ ബി.ജെ.പി. ദേശീയ സെക്രട്ടറി എച്ച്. രാജ. പാർട്ടിയിലെ സ്ഥാനംപോകുമെന്ന്‌ ഭയമുള്ള തമ്പിദുരൈയ്ക്ക് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ.യുടെ നിലപാട് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാജ പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തിന് താത്‌പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക്‌സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതെന്നും രാജ ചോദിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കണമെങ്കിൽ ബി.ജെ.പി.യുമായി എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. സഖ്യമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ആർ.എസ്.എസ്. നേതാവും തുഗ്ലക് മാസിക പത്രാധിപരുമായ എസ്. ഗുരുമൂർത്തി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച തമ്പിദുരൈ സഖ്യസാധ്യത തള്ളുകയും തമിഴ്നാട്ടിൽ ബി.ജെ.പി.യെ വളർത്തേണ്ടകാര്യം എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ.ക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. സഖ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെയും ഒ. പനീർശെൽവത്തിന്റെയും പ്രതികരണം.

തമ്പിദുരൈ അടക്കം എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ.യിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ബി.ജെ.പി.യുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനോട് എതിർപ്പാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനികൾ നിലവിലുള്ള എം.പി.മാരാണ്. ഇവർ ഇക്കാര്യം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കേന്ദ്രവിരുദ്ധവികാരം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ബി.ജെ.പി.യുമുള്ള സഖ്യം സംസ്ഥാനത്ത് നേട്ടത്തേക്കാൾ അധികം നഷ്ടമായിരിക്കുമുണ്ടാക്കുകയെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം. ഈ മാസം സഖ്യം സംബന്ധിച്ച ധാരണയാകുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാനനേതൃത്വം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: No Allinace With BJP Says Thampi Durai