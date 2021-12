പനജി: അടുത്തവർഷം നടക്കുന്ന ഗോവ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി (ടി.എം.സി.) സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എ.എ.പി.) ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനാണ് എ.എ.പി.യുടെ തീരുമാനം.

മികച്ച സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി വിജയിപ്പിച്ച് സത്യസന്ധവും അഴിമതിരഹിതവുമായ സർക്കാർ രൂപവത്കരിക്കുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് എ.എ.പി.യുടെ ഗോവയുടെ ചുമതലയുള്ള അതിഷി പറഞ്ഞു.

40 നിയമസഭാ സീറ്റുകളുള്ള ഗോവയിൽ 2017-ൽ എ.എ.പി. മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഒരു സീറ്റുപോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

