ന്യൂഡൽഹി: വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുംമുൻപ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാനോ വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കാനോ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ നിർഭയ കേസ് പ്രതികൾ. അവസാനമായി ബന്ധുക്കളെ ആരെയെങ്കിലും കാണാനോ വസ്തുവകകൾ സംബന്ധിച്ച വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കാനോ താത്പര്യമുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തോട് നാലുപ്രതികളും മൗനംപാലിച്ചെന്നാണ് തിഹാർ ജയിൽവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു തൂക്കിലേറ്റാൻ മരണവാറന്റുണ്ടെങ്കിലും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതു നീളുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാകാം പ്രതികളുടെ മൗനമെന്ന് ജയിലധികൃതർ കരുതുന്നു. മുകേഷ് കുമാർ സിങ് (32), വിനയ് ശർമ (26), അക്ഷയ് കുമാർ സിങ് (31), പവൻ ഗുപ്ത (26) എന്നിവരാണ് വധശിക്ഷ കാത്തുകഴിയുന്നത്. നിലവിൽ ആരുടേയും അപ്പീലുകളോ അപേക്ഷകളോ തീർപ്പാവാതെ നിൽക്കുന്നില്ല.

എന്നാൽ, മുകേഷ് ഒഴിച്ചുള്ളവർക്ക് തിരുത്തൽഹർജിയും തുടർന്ന് ദയാഹർജിയും നൽകാൻ അവസരം ബാക്കിനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ, പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരുത്തൽ ഹർജി നൽകാൻ ഏഴുദിവസത്തെ സമയപരിധി നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ ബുധനാഴ്ച സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു.

തിരുത്തൽഹർജി തള്ളിയാൽ ഏഴുദിവസത്തിനകം ദയാഹർജി നൽകണമെന്ന് ജയിൽച്ചട്ടത്തിലുണ്ട്. ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയാലും 14 ദിവസത്തിനുശേഷമേ തൂക്കിലേറ്റാനാകൂ. പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങാൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കാനും വീണ്ടുമെന്തെങ്കിലും നിയമമാർഗം തേടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമാണ് 14 ദിവസം നൽകുന്നത്.

ഏതെങ്കിലും പ്രതിയുടെ അപേക്ഷ തീർപ്പാവാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും തൂക്കിലേറ്റാനുമാവില്ല. ഇത്രയും സാധ്യതകൾ ബാക്കിനിൽക്കുന്നതിനാലാകാം പ്രതികൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതെന്നു കരുതുന്നു.

ജയിൽച്ചട്ടം പറയുന്നത്

വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതിക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ ബന്ധുക്കളെയോ അഭിഭാഷകരെയോ കാണാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിലേറെയും അനുവദിക്കാൻ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ, മരണവാറന്റ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരുതവണയേ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ അനുവദിക്കൂ. നിർഭയ പ്രതികൾക്ക് മരണവാറന്റു ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ പ്രതികളോ അവരുടെ ബന്ധുക്കളാരെങ്കിലുമോ കാണാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ജയിലധികൃതർ അവസരമൊരുക്കണം. വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കണം.

