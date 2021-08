മുംബൈ: സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുടെ 1,000 കോടി രൂപയുടെ പിടിച്ചെടുത്ത ആസ്തികൾ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിനു കൈമാറാൻ മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക പി.എം.എൽ.എ. കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. നീരവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫയർ സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ഇന്റർനാഷണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്തികൾ വിട്ടു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്ക് നൽകിയ അപേക്ഷയിലാണ് ഉത്തരവ്.

കോടതിയിൽനിന്ന് നിർദേശമുണ്ടായാൽ ഈ ആസ്തികൾ തിരിച്ചുനൽകാമെന്ന ഉറപ്പിൽ ലിക്വിഡേറ്റർ വഴിയാകും ആസ്തികൾ ബാങ്കിനു കൈമാറുക. 13,000 കോടി രൂപയുടെ പി.എൻ.ബി. തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ.ഡി.യാണ് നീരവ് മോദിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്. 2019-ൽ നീരവിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ റിക്കവറി ഓഫീസർക്ക് കണ്ടുകെട്ടാമെന്ന് ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ് ഇ.ഡി. ഇവ പിടിച്ചെടുത്തതിനാൽ ബാങ്കിനും ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിനും ഇതിനുകഴിയാതെ വരുകയായിരുന്നു. കൈമാറുന്നതിനു മുമ്പായി എന്തെല്ലാം സ്വത്തുക്കളാണ് വിട്ടുനൽകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് 2018-ൽ രാജ്യംവിട്ട നീരവ് മോദി നിലവിൽ ലണ്ടനിൽ ജയിലിലാണ്. ഇന്ത്യയിലേക്കു നാടുകടത്താൻ ഉത്തരവായെങ്കിലും അതിനെതിരേ അപ്പീൽ നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണിപ്പോൾ.

