ന്യൂഡൽഹി: റഫാൽ ഇടപാടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്കു മറുപടിയുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ എ.കെ. ആന്റണി. റഫാൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചത് എൻ.ഡി.എ. സർക്കാരാണെന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച സി.എ.ജി. റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ആന്റണി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കമ്മിഷൻ നേടാൻ യു.പി.എ. കാലത്ത് ഇടപാട് വൈകിപ്പിച്ചതിനാലാണ് പാകിസ്താനെതിരേ തിരിച്ചടിക്കാൻ റഫാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം.

സൈനികശേഷി കുറയുന്നതു തടയാൻ 2000-ൽ എൻ.ഡി.എ. അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് വ്യോമസേന 136 വിവിധോദ്ദേശ്യ വിമാനങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വ്യാപാരിയിൽനിന്നു വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഒരാളിൽനിന്നു വാങ്ങണോ ഒരുകൂട്ടം വ്യാപാരികളിൽനിന്ന് കൂടിയാലോചനയിലൂടെ വാങ്ങണോ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻമാത്രം നാലുവർഷമാണ് എൻ.ഡി.എ. സർക്കാർ കളഞ്ഞതെന്ന് സി.എ.ജി. റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആന്റണി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

2004-ൽ യു.പി.എ. വന്നപ്പോഴാണ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു നടപടിയെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അന്തിമതീരുമാനമായി വന്നപ്പോൾ 2012-ൽ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റും ബി.ജെ.പി. എം.പി.മാരായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയും യശ്വന്ത് സിൻഹയും പരാതി ഉന്നയിച്ചു. ക്രയവിക്രയ ചർച്ചാസമിതിയിലെ മൂന്നംഗങ്ങളും പരാതിപ്പെട്ടതോടെ സർക്കാർ ഉടനെ അന്വേഷണത്തിനുത്തരവിട്ടു. പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള കടമ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണത്.

ഇതന്വേഷിച്ച മൂന്നംഗ ഭരണസമിതി അന്വഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അതിലെ വിവരം പുറത്തുവിടാതെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാൻസിൽ പോയി ഇതേ വ്യാപാരിയുമായി പുതിയ കരാറുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തോട് മറുപടി പറയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നത്. ഇതിനുത്തരം പറയണം. രാജ്യസുരക്ഷ മുൻനിർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്നും ആന്റണി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നമ്മുടെ സൈനികർ അതിർത്തിയിൽ വെല്ലുവിളി നേരിടുമ്പോൾ പൂർണപിന്തുണ നൽകേണ്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു പത്രസമ്മേളനം തനിക്കു സുഖപ്രദമല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഉത്തരം പറയാൻ നിർബന്ധിതനായതാണെന്നും ആന്റണി ആമുഖമായി പറഞ്ഞു.

