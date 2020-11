ബെംഗളൂരു: ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) അറസ്റ്റുചെയ്ത ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കെതിരേ നർക്കോട്ടിക്‌്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയും(എൻ.സി.ബി.)കേസെടുത്തേക്കും. ബിനീഷ് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന മൊഴിയുടേയും ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടിന് സാമ്പത്തികസഹായം നൽകിയെന്ന ഇ.ഡി.യുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നടപടി.

ബെംഗളൂരുവിലെ റോയൽ സ്യൂട്ട് അപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ മുഹമ്മദ് അനൂപുമൊത്ത് ബിനീഷ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഇ.ഡി.ക്ക് ലഭിച്ച മൊഴി. സുഹൃത്തുക്കളായ സുഹാസ് കൃഷ്ണഗൗഡ, സോണറ്റ് ലോബൊ എന്നിവരാണ് മൊഴി നൽകിയത്.

ബെംഗളൂരുവിലെ ഇ.ഡി. സോണൽ ഓഫീസിൽ ബിനീഷിനെ ബുധനാഴ്ചയും ചോദ്യം ചെയ്തു. വിൻസൻ ഗാർഡൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന്‌ രാവിലെ എട്ടരയോടെ ബിനീഷിനെ ഇ.ഡി. ഓഫീസിലെത്തിച്ചു. പത്തരയോടെ തുടങ്ങിയ ചോദ്യംചെയ്യൽ രാത്രി എട്ടരവരെ തുടർന്നു. സാമ്പത്തിക ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചത്. മുൻദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ബിനീഷ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച എൻ.സി.ബി. സോണൽ ഡയറക്ടർ അമിത് ഗവാഡെ ഇ.ഡി.യിൽനിന്ന്‌ വിവരങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു. മുഹമ്മദ് അനൂപുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച രേഖകളും ശേഖരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഇ.ഡി. കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കസ്റ്റഡിറിപ്പോർട്ടിലും ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടിൽ ബിനീഷിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇ.ഡി.യുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ബിനീഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ.സി.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നവിവരം.

