ന്യൂഡൽഹി: സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തകർക്കങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ‘സമുദ്രസുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കൽ-അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി (യു.എൻ.എസ്.സി.) യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷതവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുമ്പ് ഒമ്പതുതവണ ഇന്ത്യ ഈ പദവി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രക്ഷാസമിതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനാകുന്ന ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി.

സമുദ്രപാതകൾ തീവ്രവാദത്തിനും കൊള്ളയ്ക്കുമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.30-ന് വെർച്വലായിനടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗോളതലത്തിൽ സമുദ്രസുരക്ഷയും സഹകരണവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ അഞ്ചിനപദ്ധതിയും മോദി അവതരിപ്പിച്ചു.

“ലോകത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്താണ് സമുദ്രങ്ങൾ. അന്താരാഷ്ട്രാ വ്യാപാരത്തിന്റെ ജീവനാഡിയാണ് സമുദ്രപാതകൾ. ഇവ ഇന്ന് ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടുന്നത്” -അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമുദ്രംവഴി നിയമാനുസൃതമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക, സമുദ്രാതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാധാനമായി പരിഹരിക്കുക, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളും ലോകസമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുക, സമുദ്രാന്തരീക്ഷവും സമുദ്രസമ്പത്തും സംരക്ഷിക്കുക, സമുദ്രങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയുള്ള ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ് മോദി അവതരിപ്പിച്ചത്.

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ ഉൾപ്പെടെ രക്ഷാസമിതി സ്ഥിരാംഗ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രദേശിക സംഘടനാ മേധാവികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒാഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അധ്യക്ഷപദവിയാണ് ഇന്ത്യ വഹിക്കുന്നത്. സമിതിയുടെ ഒരു മാസത്തെ അജൻഡ നിശ്ചയിക്കുക എന്നതാണ് അധ്യക്ഷന്റെ ചുമതല. സമാധാനപരിപാലനം, ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽക്കൂടി ഇന്ത്യ സംവാദങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

* 1950 (ജൂൺ), 1967 (സെപ്റ്റംബർ), 1972 (ഡിസംബർ), 1977 (ഒക്ടോബർ), 1985 (ഫെബ്രുവരി), 1991 (ഒക്ടോബർ), 1992 (ഡിസംബർ), 2011 (ഓഗസ്റ്റ്), 2012 (നവംബർ) വർഷങ്ങളിലാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഇന്ത്യ യു.എൻ. രക്ഷാസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷപദത്തിലിരുന്നിട്ടുള്ളത്.

