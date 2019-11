മൈസൂരു: മൈസൂരുവിലെ കത്തോലിക്കാബിഷപ്പ് കെ.എ. വില്യമിനെതിരേ സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പും സ്വഭാവദൂഷ്യവും ആരോപിച്ച് ഒരുവിഭാഗം വിശ്വാസികളും വൈദികരും രംഗത്ത്. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് കണ്‍സേണ്‍ഡ് കാത്തലിക്സ്' എന്ന സംഘടനയാണ് മൈസൂരുവിലെ ഏതാനും കത്തോലിക്കാവിശ്വാസികളുടെ പിന്തുണയോടെ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്.

ബിഷപ്പ് സാമ്പത്തികക്രമക്കേടും അഴിമതിയും നടത്തുന്നതായും ഇതിനെതിരേ ശബ്ദമുയര്‍ത്തുന്നവരെ അധികാരവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ശബ്ദരാക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ആരോപണം. ബിഷപ്പിന്റെപേരില്‍ സ്വഭാവദൂഷ്യവും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളുന്നയിച്ച് രൂപതയിലെ 37 പുരോഹിതന്മാര്‍ മാര്‍പാപ്പയ്ക്ക് കത്തയച്ചതായും അവര്‍ പറഞ്ഞു. കത്തയച്ച പുരോഹിതര്‍ ഇപ്പോള്‍ കള്ളക്കേസ് നേരിടുകയാണെന്നും അവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ബിഷപ്പിന് ഒട്ടേറെ ബിനാമി സ്വത്തുക്കളുണ്ട്. സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളാണ് ബിഷപ്പ് നടത്തുന്നത്. അടുത്തകാലത്ത് അദ്ദേഹം സ്വന്തംപേരില്‍ ഒരു കാര്‍ വാങ്ങി. രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിലേക്കു മാറ്റി.

ബിഷപ്പിനും പുരോഹിതര്‍ക്കും സ്വന്തമായി വരുമാനമൊന്നുമില്ലെന്നിരിക്കെ ബിഷപ്പിന് കാര്‍ വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തികസ്രോതസ്സ് എന്താണെന്നും അത് പെട്ടെന്ന് വില്‍ക്കാനുണ്ടായ കാരണമെന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കണം.

ബിഷപ്പിന്റെ ബിനാമി ഇടപാടുകള്‍ക്ക് തെളിവാണിത്. മുമ്പ് ബിഷപ്സ് ഹൗസിലെ വേലക്കാരിയെ ചിലര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുംചെയ്തിരുന്നു. ബിഷപ്പിന്റെ തട്ടിപ്പുകളുംമറ്റും പുറത്തുപറയരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നു.

ബിഷപ്പിന് മക്കളുണ്ടെന്നും തട്ടിപ്പിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം ഇവര്‍ക്കായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും കുട്ടികളുടെ ഡി.എന്‍.എ.ടെസ്റ്റ് നടത്തി വസ്തുതകള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ ബിഷപ്പ് കെ.എ. വില്യം തള്ളി. ചിലര്‍ നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൈസൂരു രൂപതയെ സാമ്പത്തികമായി സ്വയംപര്യാപ്തതയിലെത്തിക്കാനും ഭരണത്തില്‍ സുതാര്യതയുണ്ടാക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികള്‍ തുടരുമെന്നും ആരോപണങ്ങള്‍ തന്നെബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരോപണമുന്നയിച്ച പുരോഹിതരുടെ യോഗം വ്യാഴാഴ്ച വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങള്‍ അവരോട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ബിഷപ്പിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ ബിഷപ്സ് ഹൗസില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന് അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ മുഴക്കി.

