ചെന്നൈ: കമ്പ്യൂട്ടർസഹായത്തോടെ കൃത്രിമമായുണ്ടാക്കിയ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി. യുവതിയുടെ മരണമറിഞ്ഞ് പ്രതിശ്രുത വരനും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കടലൂർ കുറവൻകുപ്പം സ്വദേശിയായ ബി.സി.എ. വിദ്യാർഥിനി രാധിക (22), പ്രതിശ്രുതവരൻ വിഘ്‌നേഷ് (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പ്രദേശവാസിയായ പ്രേംകുമാറിനെ അറസ്റ്റുചെയ്തു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ തന്റെ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് പ്രേംകുമാർ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് രാധിക ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. രാധികയുടെ മരണവിവരമറിഞ്ഞ് വിഘ്‌നേഷും ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. വിഘ്‌നേഷിനോടുള്ള പകപോക്കാനാണ് രാധികയുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രേംകുമാർ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പ്രേംകുമാറിനെതിരേ വിഘ്‌നേഷ് മൂന്നുമാസം മുമ്പ് പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഈ ശത്രുതയായിരിക്കാം കൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ രാധികയുടെയും പ്രേംകുമാറിന്റെയും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കി‌ട്ടിരുന്നു.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് കുറവൻകുപ്പം മേഖലയിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ബന്ധുക്കൾ വിസമ്മതിച്ചു. മരിച്ച രണ്ടുപേരും പിന്നാക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരും പ്രതി മുന്നാക്കക്കാരനുമാണ്. ജാതിസ്പർധയയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രദേശത്ത് പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തി.

