ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പോസിറ്റീവാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിസ്സാരഅണുബാധയേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂവെന്ന് വിദഗ്‌ധർ. കുട്ടികളിലെ മരണനിരക്കും കുറവാണ്. കോവിഡ് പരിശോധന കൂടിയതും രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മെച്ചപ്പെട്ടതുമാവാം പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കൂടാൻ കാരണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളിലെ രോഗബാധയുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കവേണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ അവർക്കും ഉടൻ വാക്സിൻ നൽകണമെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പ്രായമായവരെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാംതരംഗത്തിൽ കുട്ടികളിലും ചെറുപ്പക്കാരിലും വൈറസ് ബാധയിൽ പൊതുവേ വർധന കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സി.എസ്.ഐ.ആർ.-ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബയോളജിയിലെ വൈറോളജിസ്റ്റ് ഉപാസന റേ പറഞ്ഞു. ആദ്യതരംഗത്തിൽ രോഗബാധയുണ്ടായ പ്രായമായവർക്ക് അതുവഴിയും അല്ലാത്തവർക്ക് വാക്സിനേഷൻവഴിയും പ്രതിരോധശേഷി കൈവന്നു. വൈറസിനെക്കുറിച്ചും രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ പരിശോധനയും കൂടി. ഇതും കുട്ടികളിൽ രോഗവർധന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഒന്നാംതരംഗത്തിൽ ചെറിയ ലക്ഷണമുള്ള പല കുട്ടികളെയും പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ്മൂലം ആശുപത്രിയിലാകുന്നവരിൽ മൂന്നുനാലുശതമാനമേ കുട്ടികളുള്ളൂവെന്ന് നീതി ആയോഗ് അംഗം വി.കെ. പോൾ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. യു.എസും കാനഡയും പോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും 12 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പ് നൽകുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സും എയിംസ് ഡയറക്ടറും മൂന്നാംതരംഗം കുട്ടികളെ ബാധിക്കുമെന്നതിന് തെളിവൊന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: More children infected in second wave, but no need for panic: Experts