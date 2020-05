ന്യൂഡൽഹി: അതിഥിതൊഴിലാളികളുടെ പലായനം വർധിച്ചതോടെ കൂടുതൽ ശ്രമിക് തീവണ്ടികളും ബസുകളും സർവീസിനിറക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം. റെയിൽവേ മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപനം നടത്തി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പു നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമിക് തീവണ്ടികൾക്ക്, സ്വീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കു കത്തയച്ചു.

തൊഴിലാളികൾ ആരും റോഡുകളിലൂടെയും റെയിൽപാതകളിലൂടെയും നടന്നുപോവുന്നില്ലെന്ന് ജില്ലാഭരണകൂടങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. നടന്നു പോവുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകി വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളൊരുക്കണം. തുടർന്ന്, ഗതാഗതസൗകര്യമൊരുക്കി അവരെ അടുത്തുള്ള ബസ് ടെർമിനലുകളിലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലോ എത്തിക്കണം - ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു.

ശ്രമിക് തീവണ്ടി സർവീസുകൾക്ക് പുതുക്കിയ മാർഗരേഖയും പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ശ്രമിക് വണ്ടികൾ നിശ്ചയിക്കും. അതതിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ തിരിച്ചയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നോഡൽ ഓഫീസർമാരുണ്ടാവണം. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പുകൾ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിക്കും. വണ്ടികളുടെ സമയം, യാത്രാനിർദേശങ്ങൾ, കോച്ചുകളിലെ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ റെയിൽവേ പരസ്യപ്പെടുത്തും.

എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും പരിശോധിച്ചുമാത്രമേ അയയ്ക്കൂവെന്ന് അതത്‌ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ വണ്ടികളിൽ അനുവദിച്ചു കൂടാ. യാത്രയിൽ സാമൂഹികാകലം ഉറപ്പാക്കണം. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യസുരക്ഷാനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. തൊഴിലാളികളുടെ പേരും വിലാസവും ശേഖരിക്കണം. ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും മറ്റും ഇതു സഹായിക്കും.

കാൽനടയാത്രികർക്ക് നിശ്ചിതസ്ഥലത്ത് വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളൊരുക്കണം. സമ്പർക്കവിലക്കിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടാവണം. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനവും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു തേടാം. അനാവശ്യമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീവണ്ടികളുടെയും ബസുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകണം. ബസുകൾക്ക് സംസ്ഥാനാതിർത്തികളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചു. കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവർക്കു പ്രത്യേകശ്രദ്ധ നൽകണമെന്നും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

