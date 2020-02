വാരാണസി: ഞായറാഴ്ച ശ്രീ ജഗദ്ഗുരു വിശ്വാർധയാ ഗുരുകുൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നൂറാംവാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ സമാപനച്ചടങ്ങിൽ നാലു ഭാഷകളിൽ പ്രസംഗിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി കൈയടിനേടി. കന്നഡയിലും തെലുഗുവിലും മറാഠിയിലും ഹിന്ദിയിലുമാണ് മോദി സംസാരിച്ചത്.

രാജ്യം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത് അധികാരമല്ല, മറിച്ച് സംസ്കൃതിയാണെന്നും യുവാക്കളെ ആത്മീയ പൈതൃക മാർഗത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഗംഗാ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അവരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടുമാത്രമാണ് പദ്ധതിക്കു ഫലംകിട്ടിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

