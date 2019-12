ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് (സി.ഡി.എസ്.) തസ്തികയിലെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 65 വയസ്സായി നിശ്ചയിച്ചു. 1954-ലെ സേനാ നിയമങ്ങൾ ഇതനുസരിച്ച് ഭേദഗതി ചെയ്തു.

കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേശകനായിരിക്കുക എന്നതാണ് സി.ഡി.എസിന്റെ കർത്തവ്യം. ഈ തസ്തികയുണ്ടാക്കുന്നതിന്‌ സുരക്ഷാകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മന്ത്രിസഭാസമിതി ചൊവ്വാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.

62 വയസ്സാണ് സേനാമേധാവികളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം. അല്ലെങ്കിൽ ആ തസ്തികയിൽ മൂന്നുകൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കണം. ഇതിലേതാണോ ആദ്യം അതാണു വിരമിക്കലിന് അടിസ്ഥാനമാക്കുക.

