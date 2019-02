ലഖിംപുർ (അസം): പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനെതിരേ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അല്ലാത്തതിനാൽ ജമ്മുകശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ 40 സി.ആർ.പി.എഫ്. ജവാന്മാർ ചെയ്ത ജീവത്യാഗം പാഴായിപ്പോവില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സുരക്ഷാവിഷയങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പി. സർക്കാർ ഒരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അസമിനെ മറ്റൊരു കശ്മീരാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ലഖിംപുരിൽ റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കവേ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

‘‘ഭീരുത്വംനിറഞ്ഞ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് പാകിസ്താനി ഭീകരരാണ്. ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരല്ലാത്തതിനാൽ ജവാന്മാരുടെ ജീവത്യാഗം വെറുതേയാവില്ല. ഇത് ബി.ജെ.പി. സർക്കാരാണ്. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സുരക്ഷാകാര്യത്തിൽ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല.’’-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

1985-ൽ ഒപ്പിട്ട അസം ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കാൻ അതിനുശേഷം കൂടുതൽകാലം അവിടെ അധികാരത്തിലിരുന്ന കോൺഗ്രസോ അസംഗണ പരിഷത്തോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ‘‘അസം മറ്റൊരു കശ്മീരായി മാറാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ (എൻ.ആർ.സി.) കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരോ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെയും എൻ.ആർ.സി.യുടെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ നാടുകടത്തും. ഞങ്ങൾ അതിന്‌ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.’’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൗരത്വഭേദഗതിബിൽ അസമിനെയും വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളെയും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന തെറ്റായവിവരം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. രാജ്യത്തെ എല്ലാ അഭയാർഥികളെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ജനസംഖ്യാനുപാതം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസമിൽ പൗരത്വബിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ, ജനം അപകടത്തിലാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

