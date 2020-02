ന്യൂഡൽഹി: 2013-ൽ യു.പി.എ. സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസ് രാഹുൽഗാന്ധി കീറിയെറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ രാജി വെക്കണോയെന്ന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിങ് തന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നതായി മൊണ്ടേഗ് സിങ് അലുവാലിയ. ഈ വിഷയത്തിൽ രാജിവെക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കില്ലെന്ന് താൻ മൻമോഹനോട് പറഞ്ഞതായും ‘ബ്ലാക്‌സ്റ്റേജ്: ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇന്ത്യാസ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഇയേഴ്സ്’ എന്ന പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ആസൂത്രണക്കമ്മിഷന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു അന്ന് അലുവാലിയ.

ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ ഉടനടി അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി മറികടക്കാനായി കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസ് വിവാദമായിരുന്നു. ഓർഡിനൻസ് മണ്ടത്തരമാണെന്നും അത് കീറിയെറിയണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു. “ഞാനന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധിസംഘത്തിനൊപ്പം യു.എസിലായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച് താനൊരു ലേഖനമെഴുതിയെന്ന് സഹോദരൻ സഞ്ജീവ് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു പറഞ്ഞു. അലുവാലിയയുടെ സഹോദരൻ എഴുതിയെന്ന പേരിൽ ആ ലേഖനം മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ റിപ്പോർട്ട് മൻമോഹനെ കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹമത് മൗനമായി വായിച്ചശേഷം താൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോയെന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു. അതുചിതമാവില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു”-പുസ്തകത്തിൽ അലുവാലിയ പറയുന്നു. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളം ഇന്ത്യയുടെ മുതിർന്ന സാമ്പത്തിക നയിനിർമാതാക്കളിലൊരാളായിരുന്നു. അലുവാലിയ.

