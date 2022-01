സിംടേഗ: ഝാർഖണ്ഡിലെ സിംടേഗ ജില്ലയിൽ മരംവെട്ടി തടിമോഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന സംശയത്തിൽ മുപ്പതുകാരനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നശേഷം കത്തിച്ചു. സഞ്ജു പ്രധാനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാളുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം ബെസരജര ബസാർ പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തി.

ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ തടയാനും പൗരന്മാരുടെ ഭരണഘടാപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുമായി ഝാർഖണ്ഡ് നിയമസഭ നിയമം പാസാക്കി രണ്ടാഴ്ചകഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം. ബെസരജര ബസാർ പ്രദേശത്തുകൂടിയ നൂറോളം പേർ പ്രധാൻ അനധികൃതമായി മരംവെട്ടി തടി മോഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം അധികൃതർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നാട്ടുകാർ ആദ്യം തയ്യാറായില്ല. പോലീസ് കൂടുതൽ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴാണ് കത്തിച്ചസ്ഥലം കാണിച്ചുകൊടുതത്.

ഝാർഖണ്ഡ് പാസാക്കിയ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണവും മർദനവും തടയൽ ബിൽ 2021-ൽ ഈ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂന്നുവർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തംവരെ തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. കൂടാതെ, വസ്തു കണ്ടുകെട്ടാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പശ്ചിമബംഗാളും രാജസ്ഥാനുമാണ് സമാനനിയമം പാസാക്കിയ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

