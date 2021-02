ബെംഗളൂരു: കൂട്ടുകാർ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു. ഹെബ്ബൂർ സ്വദേശി ലക്ഷ്മികാന്ത് (27) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ അഞ്ചുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. താവരെക്കെരെ തഗചഗുപ്പെയിലാണ് സംഭവം. തലേദിവസം രാത്രി ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഏഴുസുഹൃത്തുക്കൾ പൊതുകിണറ്റിൻകരയിൽ കുളിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു. എല്ലാവരും മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സുഹൃത്തുക്കളിലൊരാളായ ബലറാം ആണ് ലക്ഷ്മികാന്തിനെ കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. മറ്റുള്ളവർ സംഭവം മൊബൈലിൽ പകർത്തി രസിക്കുകയായിരുന്നു. ലക്ഷ്മികാന്ത് മുങ്ങിപ്പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സുഹൃത്തുക്കൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല.

ബഹളം കേട്ടെത്തിയ പ്രദേശവാസികൾ സുഹൃത്തുക്കളെ പിടികൂടി മർദിച്ചശേഷം താവെരെക്കെരെ പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ലക്ഷ്മികാന്തിനെ തമാശയ്ക്കായി കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടതാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഗൊല്ലരപാളയ സ്വദേശിയായ ബലറാം ഡ്രൈവറാണ്. കാറിലെത്തിയ സംഘം സമീപത്തെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് നിർത്തിയശേഷം കിണറ്റിനരികെയെത്തുകയായിരുന്നെന്നും ഇതിന്റെ ഭിത്തിയിൽ അരമണിക്കൂറോളം ഇരുന്നശേഷമാണ് ലക്ഷ്മികാന്തിനെ തള്ളിയിട്ടതെന്നും ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.

