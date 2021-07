ന്യൂഡല്‍ഹി: പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഭൂമിതര്‍ക്കക്കേസ് സുപ്രീംകോടതി ആദ്യമായി പരിഗണിക്കുന്നത് കാണാനാവാതെ 108-കാരന്‍ വിടചൊല്ലി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. 1968 മുതല്‍ വിവിധ കോടതികളില്‍ നടക്കുന്ന കേസ് ഈമാസം 12-ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ സോപാന്‍ നരസിംഹ ഗെയ്ക്വാദ് മരിച്ചത്. അന്നത്തെ വാദം പൂര്‍ത്തിയായശേഷമാണ് തന്റെ കക്ഷിയുടെ മരണം അഭിഭാഷകന്‍ അറിഞ്ഞത്.

ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍മാത്രം 27 വര്‍ഷമാണ് ഭൂമിതര്‍ക്ക കേസ് കെട്ടിക്കിടന്നത്. 2015-ലും 2019-ലും ഗെയ്ക്വാദിനെതിരായി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളുണ്ടായി. വിദൂരഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന ഗെയ്ക്വാദ് കേസിന്റെ വിവരങ്ങളറിയാന്‍ താമസിച്ചതിനാല്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ വൈകി. ഒടുവില്‍ ഈമാസം 12-ന് സുപ്രീംകോടതി കേസ് കേള്‍ക്കാന്‍ സമ്മതിച്ചപ്പോഴാവട്ടെ അതിന് കാത്തുനില്‍ക്കാതെ അദ്ദേഹം ലോകത്തോടുതന്നെ വിടപറഞ്ഞു. ഗെയ്ക്വാദിന്റെ നിയമപരമായ പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാരന്‍ ഇനി കേസ് നടത്തുമെന്ന് അഭിഭാഷകന്‍ വിരാജ് കദം അറിയിച്ചു.

1968-ലെ ഭൂമി വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്. ബാങ്കില്‍ പണയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് താന്‍ വാങ്ങിയതെന്ന് ഗെയ്ക്വാദ് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി. ആദ്യ ഉടമ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ വൈകിയപ്പോള്‍ ഗെയ്ക്വാദിന് ബാങ്ക് നോട്ടീസയച്ചു. വിചാരണക്കോടതി ഗെയ്ക്വാദിന് അനുകൂലമായി വിധിച്ചെങ്കിലും അതിനെതിരേ സ്ഥലത്തിന്റെ ആദ്യ ഉടമ നല്‍കിയ അപ്പീല്‍ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനെതിരേയാണ് ഗെയ്ക്വാദ് സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയത്.

content highlights: Man, 108, Dies Just Before Supreme Court Admits Case He Pursued Since 1968