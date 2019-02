ന്യൂഡൽഹി: കൊൽക്കത്തയിലെ സി.ബി.ഐ. ഓഫീസിന് സുരക്ഷ നൽകാൻ സി.ആർ.പി.എഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സി.ബി.ഐ. മേധാവിയുടെ ചുമതലയുള്ള എം. നാഗേശ്വര റാവു അറിയിച്ചു.

സി.ബി.ഐ. ഓഫീസ് വളയാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തതായി അറിയുന്നു. ചിട്ടി തട്ടിപ്പു കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാനരേഖകൾ ഉണ്ട്. ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബംഗാളിൽ ജനാധിപത്യം തകർന്നു

ബംഗാളിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സി.ബി.ഐ. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിലൂടെ രാജ്യം കണ്ടതെന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബി.ജെ.പി. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ് വർഗിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സി.ബി.ഐ. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുടുംബത്തിനും ഭീഷണി നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിൽ കേന്ദ്രം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മമതയുടെ നടപടി ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ജി.വി.എൽ. നരസിംഹ റാവു പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ ശ്രമം. സുപ്രീംകോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് സി.ബി.ഐ. പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാനോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും അധികാരമില്ല. . - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, നടപടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് പിന്തുണയുമായി തേജസ്വി യാദവ് രംഗത്തെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിലെത്തിയേക്കും.

