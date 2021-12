കൊൽക്കത്ത: ബി.ജെ.പി.യും പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയും കോൺഗ്രസ് മുക്തഭാരതം എന്ന സ്വപ്നം പങ്കിടുന്നെന്ന് ബംഗാളിലെ ആർ.എസ്.എസ്. ചായ്‌വുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം ‘സ്വസ്തിക’.

ചരിത്രം തിരുത്തുന്നതിൽ മമത എന്തിനാണ് താത്‌പര്യപ്പെടുന്നത്? നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനോ സോണിയയെ നശിപ്പിക്കാനോ? എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ലേഖനം എഴുതിയത് നിർമല്യ മുഖോപാധ്യായയാണ്. ഈ മാസം 13-നാണ് മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

മമത ഈയിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും ലേഖനം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് മുക്തഭാരതം എന്ന സ്വപ്നം പങ്കിട്ടെന്ന് ലേഖനം അവകാശപ്പെടുന്നു.

ലേഖനത്തിലൂടെ ബി.ജെ.പി.യും തൃണമൂൽകോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യധാരണയാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ സ്വസ്തികയിലെ ലേഖനം അടിസ്ഥാനരഹിതവും പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാനവക്താവ് ഷാമിക് ഭട്ടാചാര്യ രംഗത്തെത്തി.

ലേഖനം ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷമുള്ള അക്രമങ്ങളിൽ 62 ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന സത്യം ഓർക്കണമെന്നും ആർ.എസ്.എസ്. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിഷ്ണു ബസു പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി.യുമായി ധാരണയുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തൃണമൂൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുനാൽ ഘോഷ് പ്രതികരിച്ചു.

