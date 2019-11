ന്യൂഡല്‍ഹി: അർധരാത്രിയിലെ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയിലൂടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി.ജെ.പി. സർക്കാരിനെ അവരോധിച്ചതിനെതിരേ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച ത്രികക്ഷിസഖ്യത്തിന് അടിയന്തര ആശ്വാസം ലഭിച്ചില്ല. ഗവർണർക്കെതിരേ ശിവസേന, എന്‍.സി.പി., കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം (മഹാവികാസ് അഘാഡി) നൽകിയ ഹർജി അവധിദിനമായ ഞായറാഴ്ച കോടതി കേട്ടെങ്കിലും ഉടൻ വിശ്വാസവേട്ടെടുപ്പ് എന്ന അവരുടെയാവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി.

ഭൂരിപക്ഷം അവകാശപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് നല്‍കിയ കത്തും അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഗവര്‍ണര്‍ നല്‍കിയ കത്തും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഹാജരാക്കാന്‍ കേന്ദ്രസർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്തയോട്‌ കോടതി നിർദേശിച്ചു. ബി.ജെ.പി.യെ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ച ഗവർണറുടെ നവംബര്‍ 23-ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹര്‍ജിയിലെ മുഖ്യ ആവശ്യം. 24 മണിക്കൂറിനകം വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് വേണമെന്നും അടിയന്തര ആവശ്യമായി ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ഉന്നയിച്ചു.

എന്നാല്‍, മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസിന്റെയും ഗവര്‍ണറുടെയും കത്തുകള്‍ പരിശോധിച്ചശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉത്തരവിറക്കൂവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍, മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്‌നവിസ്, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുവേണ്ടി ആരും ഹാജരായില്ലെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാവിലെ 10.30-ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പു സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവുണ്ടായേക്കും.

ജസ്റ്റിസുമാരായ എന്‍.വി. രമണ, അശോക് ഭൂഷണ്‍, സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ ഞായറാഴ്ച വാദംകേട്ടത്. ഹര്‍ജിയില്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍ എതിര്‍കക്ഷികളായ കേന്ദ്ര-മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരുകൾക്കും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ്, അജിത് പവാര്‍ എന്നിവർക്കും കോടതി നോട്ടീസയച്ചു.

കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭായോഗം ചേരാതെയാണ് രാഷ്ട്രപതിഭരണം പിന്‍വലിച്ചുകൊണ്ട് പുലര്‍ച്ചെ 5.47-ന് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്ന് ശിവസേനയ്ക്കുവേണ്ടി കപില്‍ സിബലും എന്‍.സി.പി.ക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനുംവേണ്ടി അഭിഷേക് മനു സിംഘ്‌വിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനാധിപത്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗവര്‍ണറുടെ നടപടി. രേഖകളൊന്നും പൊതുസമക്ഷത്തില്‍ ഇല്ലാതിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും സത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്തത് നിഗൂഢമാണ്. അതിനാല്‍ ഉടന്‍തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം സഭയില്‍ തെളിയിക്കാന്‍ ഫഡ്‌നവിസിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്‍.സി.പി.യുടെ 54 എം.എല്‍.എ.മാരില്‍ 41 പേരും അജിത് പവാറിനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഫഡ്‌നവിസിന് അജിത് പവാര്‍ നല്‍കിയ പിന്തുണക്കത്ത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് സിംഘ്‌വി വാദിച്ചു. ഗവര്‍ണര്‍ ആരുടെയോ നേരിട്ടുള്ള നിര്‍ദേശപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിച്ചപോലെയാണ്‌ തോന്നുന്നതെന്നും സിംഘ്‌വി ആരോപിച്ചു.

ഈ വാദങ്ങളെ ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എ.മാര്‍ക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുകുള്‍ റോഹ്തഗി എതിര്‍ത്തു. അവധിദിവസം അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമൊന്നുമല്ലിതെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഗവര്‍ണറുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണമുണ്ട്. അതില്‍ കോടതി ഇടപെടുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും റോഹ്തഗി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ആരെയെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്കാവില്ലെന്നും അതിനെല്ലാം നിയമങ്ങളുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് രമണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

