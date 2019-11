മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് വൈകുമ്പോൾ വഴിതെളിയുന്നത് വൻ കുതിരക്കച്ചവടത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ. 105 എം.എൽ.എ.മാർ മാത്രമാണ് സർക്കാർ രൂപവത്കരിച്ച ബി.ജെ.പി.ക്കുള്ളത്. എൻ.സി.പി.യുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നറിയിച്ചാണ് അജിത് പവാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായെത്തിയത്. എന്നാൽ, ഒരുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ.സി.പി. അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ പാർട്ടി എം.എൽ.എ.മാരുടെ തലയെണ്ണി. 51 പേർ ശരദ് പവാറിനൊപ്പമാണെന്ന് പാർട്ടി പറയുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബി.ജെ.പി. എവിടെനിന്ന് 145 പേരുടെ അംഗബലം ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യമുയരുന്നത്. ശിവസേന, കോൺഗ്രസ്, എൻ.സി.പി. എന്നിവയിൽനിന്ന് അംഗങ്ങളെ അടർത്തിയെടുക്കാതെ ഇതു സാധ്യമാകില്ല. സ്വതന്ത്രർ 20 പേർ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് ബി.ജെ.പി. അവകാശപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽപ്പോലും ബാക്കി 20 പേരുടെകൂടി പിന്തുണ വേണ്ടിവരും. അജിത് പവാർ അടക്കം മൂന്നുപേർ മാത്രമാണ് എൻ.സി.പി.യുടെ അവകാശവാദത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. ഇവരെക്കൂടി മാറ്റിനിർത്തിയാൽ പിന്നെയും 17 പേർ വേണ്ടിവരും. അവിടെയാണ് കുതിരക്കച്ചവടത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉയർന്നുവരുന്നത്.

മന്ത്രിസ്ഥാനമോ പണമോ പദവികളോ നൽകി ഇവരെ കൂടെനിർത്താനാകും ശ്രമം.

ഉറപ്പിനു പിന്നിൽ ?

ഉറപ്പുള്ള സർക്കാർ വരുമെന്ന് ഇപ്പോഴും അജിത് പവാർ പറയുന്നു. അതിനർഥം സർക്കാർ രൂപവത്കരണത്തിലെ രഹസ്യനീക്കംപോലെ ഇപ്പോഴും പലതും അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുവെന്നുതന്നെ. മന്ത്രിസ്ഥാനം വാഗ്ദാനംചെയ്ത് അജിത് പവാർ വിളിച്ചിരുന്നതായി എൻ.സി.പി. എം.എൽ.എ.മാർ ശരദ് പവാറിനെയും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച മുംബൈയിലെ റിനൈസൻസ് ഹോട്ടലിൽ ചേർന്ന എം.എൽ.എ. മാരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അക്കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ശിവസേന- എൻ.സി.പി. ബന്ധം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നുമായിരുന്നു ഇതിന് ഉദ്ധവിന്റെ മറുപടി. യോഗത്തിനുശേഷം പവാറും ഉദ്ധവും അടച്ചിട്ടമുറിയിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.

പുതിയ എം.എൽ.എ.മാരെ ഞായറാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് കണ്ടു. സർക്കാർ വിശ്വാസവോട്ടു നേടുമെന്നും അതിനാവശ്യമായ എം.എൽ.എ.മാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ബി.ജെ.പി. എം.എൽ.എ. രാം കദം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പറഞ്ഞു. ഈ എം.എൽ.എ.മാർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് പക്ഷേ, അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല.

ബി.ജെ.പി.ക്ക് എത്രസമയം അധികം ലഭിക്കുന്നോ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് അത്രയും സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് സി.പി.എം. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു. അതിന് അവസരം നൽകരുതെന്നും എത്രയും വേഗം വിശ്വാസവോട്ട് നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിശ്വാസവോട്ടു നേടണമെന്ന് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പവൻ വർമയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു.

