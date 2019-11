മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരണംപിടിക്കാനുള്ള പാതിരാനാടകത്തിനു ഡൽഹിയിൽ ചരടുവലിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയടക്കം ബി.ജെ.പി.യുടെ അഞ്ച് മുതിർന്നനേതാക്കൾ. ആർ.എസ്.എസ്. സർസംഘ്ചാലക് മോഹൻ ഭാഗവതുമായും നീക്കങ്ങൾ നേതാക്കൾ ചർച്ചചെയ്തിരുന്നു. ഇവരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് മുംബൈയിൽ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസും അജിത് പവാറും കരുക്കൾ നീക്കിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കൂടാതെ വെള്ളിയാഴ്ചരാത്രിയിൽ നടന്ന ചടുലതന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ നേതൃത്വംനൽകിയത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പാർട്ടി ദേശീയാധ്യക്ഷനുമായ അമിത് ഷാ, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ്‌ ജെ.പി. നഡ്ഡ എന്നിവരായിരുന്നെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ തങ്ങി കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികതലത്തിലെത്തിച്ചത് ദേശീയ ജനറൽസെക്രട്ടറി ഭൂപീന്ദ്ര യാദവായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും ബി.ജെ.പി.യുടെ ദൗത്യം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു.

ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് രാജിവെച്ച ദിവസംമുതൽ തുടങ്ങിയ നീക്കങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ലക്ഷ്യംകണ്ടത്. അമിത് ഷായുടെ നിർദേശപ്രകാരം പുണെയിലെ ബി.ജെ.പി.യുടെ ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവായിരുന്നു കരുനീക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അജിത് പവാറുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഈ നേതാവ് ബി.ജെ.പി. ദേശീയനേതൃത്വവുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കു വഴിതുറന്നു.

ബി.ജെ.പി. ആവിഷ്കരിച്ച തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് എൻ.സി.പി.-ശിവസേന-കോൺഗ്രസ് ചർച്ചകൾ നീണ്ടുപോയതെന്നാണു സൂചന. പ്രായോഗികമല്ലാത്ത അമിത ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് ചർച്ച നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അജിത് പവാറിനെ ഉപദേശിച്ചത് ബി.ജെ.പി.യായിരുന്നു. ബി.ജെ.പി.യുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താൻ തന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു എൻ.സി.പി. എം.പി.യെ ഡൽഹിയിൽ അജിത് പവാർ നിയോഗിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി.

വെള്ളിയാഴ്ച മുംബൈയിൽ മഹാവികാസ് അഘാഡിയുടെ ചർച്ച മുറുകുന്നതിനിടയിൽത്തന്നെ ബി.ജെ.പി. ദേശീയനേതൃത്വം അജിത് പവാറുമായി സമാന്തരചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയെയാണ് ബി.ജെ.പി. ചർച്ചകൾക്കായി നിയോഗിച്ചത്. ദേശീയ ജനറൽസെക്രട്ടറിയും അമിത് ഷായുടെ വിശ്വസ്തനുമായ ഭൂപീന്ദർ യാദവ് മുംബൈയിലെത്തി രഹസ്യചർച്ചകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ഈ നീക്കങ്ങളാണ് അജിത് പവാറിനെ ബി.ജെ.പി. പാളയത്തിലെത്തിച്ചത്.

