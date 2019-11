ന്യൂഡൽഹി: ഒറ്റരാത്രിയിലെ കുറച്ചുമണിക്കൂറുകൾകൊണ്ട് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസിനെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലെത്തിച്ച നീക്കങ്ങൾക്ക് നിയമസാധുതയുണ്ടോ? എതിർപക്ഷത്തിന്റെ പരാതിയിൽ സുപ്രീംകോടതിക്ക് എന്തുചെയ്യാനാകും? സാധാരണക്കാർമുതൽ രാഷ്ട്രീയ-നിയമ ലോകത്തുള്ളവർവരെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതിയിലേക്കാണ്.

രാഷ്ട്രപതിയും ഗവർണറും വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അതീതമല്ല. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഫഡ്‌നവിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്, നിശ്ചിതസമയത്തിനകം സഭയിൽ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പു നടത്താൻ നിർദേശിക്കുകയല്ലാതെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന് എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്.

തൂക്കുസഭയോ തുടർന്ന് സർക്കാർ രൂപവത്കരണമോ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിയമരംഗം തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നത് 1994-ലെ പ്രശസ്തമായ എസ്.ആർ. ബൊമ്മെ കേസ് വിധിയിലേക്കാണ്. ബൊമ്മെ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഒമ്പതംഗബെഞ്ചിന്റെ വിധിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാർഗരേഖയുടെ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും. ഗവർണറുടെ വ്യക്തിഗതമായ തീരുമാനമല്ല, സഭയിലെ വിശ്വാസവോട്ടാണ് ആത്യന്തികമായി സർക്കാരിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് ബൊമ്മെ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി അർഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ചോദ്യംചെയ്ത കർണാടക കേസാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം സുപ്രീംകോടതിയിൽ നാടകീയരംഗങ്ങൾക്കു വഴിവെച്ചത്. ബി.ജെ.പി.യുടെ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് വിശ്വാസം തെളിയിക്കാൻ 15 ദിവസം അനുവദിച്ചതാണ് ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ടത്. അർധരാത്രിമുതൽ പുലർച്ചെവരെ നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സുപ്രീംകോടതിയത് ഒരുദിവസമാക്കി ചുരുക്കി.

കർണാടകയിൽ 17 കോൺഗ്രസ്-ജെ.ഡി.എസ്. വിമത എം.എൽ.എ.മാരെ അയോഗ്യരാക്കിയ സ്പീക്കറുടെ നടപടിയും സുപ്രീംകോടതി കയറി. അയോഗ്യത ശരിവെച്ച സുപ്രീംകോടതി, അതിന്റെ കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കി. ഗവർണറുടെയും സ്പീക്കറുടെയും അധികാരം അപരിമിതമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ഫഡ്‌നവിസിന് ഏഴുദിവസം നൽകിയത് വെട്ടിച്ചുരുക്കണമെന്നാകും എതിർപക്ഷത്തിന്റെ മുഖ്യവാദമെന്നു തീർച്ച. അതിലുപരി മറ്റുചില വിശാലവിഷയങ്ങളും കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടും. ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നടന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുടെ സുതാര്യത ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടും.

സർക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കി എം.എൽ.എ.മാരുടെ പിന്തുണ രേഖാമൂലം ബി.ജെ.പി.-എൻ.സി.പി. സഖ്യം ഗവർണറെ അറിയിക്കുക, അത് ആത്മനിഷ്ഠമായ പരിശോധനയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കിയശേഷം ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകുക, കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രപതിഭരണം രാഷ്ട്രപതി അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന വാദവും എതിർപക്ഷം ഉന്നയിക്കും.

ഭരണഘടന പാലിച്ചുവെന്ന് കാട്ടിക്കൊണ്ട് അതു ലംഘിക്കുന്ന (ഫ്രോഡ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ) ആണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. അത് സുപ്രീംകോടതി ഏതുതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്നാണ് അറിയാനുള്ളത്.

മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയെന്ന വാദമാകാം ബി.ജെ.പി. വിഭാഗം മുന്നോട്ടുവെക്കുക. എന്നാൽ, മറ്റുമന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള അധികാരമേ (പ്രൈം എമങ് ഈക്വൽസ്) ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണെന്നും എതിർവാദമുയരും. മന്ത്രിസഭ ചേർന്ന് ശുപാർശ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന അനുമാനത്തിലാകും എതിർപക്ഷത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ. ഇക്കാര്യങ്ങളെ ഭരണഘടനാ ചട്ടങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതിക്ക് എത്രത്തോളം വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാരിന്റെ നിയമപരമായ ഭാവി.

കൂറുമാറ്റത്തിന്റെ വിഷയം വിശ്വാസവോട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉയർന്നുവരുക. ഒരു പാർട്ടിയിൽനിന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ടോ അതിലേറെയോ അംഗങ്ങൾ മറുകണ്ടം ചാടിയാൽ അതു കൂറുമാറ്റമാവില്ല. എൻ.സി.പി.ക്ക് 54 അംഗങ്ങളുള്ളതിനാൽ 34 പേർ ബി.ജെ.പി.ക്കൊപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല. എൻ.സി.പി.യുടെ അജിത് പവാർ ശനിയാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തെങ്കിലും നേരത്തേ വിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതു ലംഘിച്ചുവെന്നു പറയാനാകൂ.

Content Highlights: maharashtra politics; all eyes on supreme court on sunday