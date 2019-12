മുംബൈ: അനധികൃത പൗരന്മാരെ തടവിലിടാനുള്ള ജയിലുകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. തന്നെ കാണാനെത്തിയ മുസ്‌ലിം രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുടെ സംഘത്തോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നെരൂളിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ജയിലിന്റെ നിർമാണം താൻ വേണ്ടെന്നുവെച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെയെത്തി കുറ്റം ചെയ്യുന്ന വിദേശികളെ പാർപ്പിക്കാൻ തടങ്കൽ ജയിലുകളുണ്ട്. അവരെ നാടുകടത്തുന്നതുവരെ ഇവിടെയാണ് പാർപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റാരെയും ഇത്തരം ജയിലുകളിൽ പാർപ്പിക്കില്ല. ഇവിടത്തെ മുസ്‌ലിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. പൗരത്വ രജിസ്‌ട്രേഷനോ പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിയോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും പാർപ്പിക്കാൻ ജയിലുകൾ നിർമിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

