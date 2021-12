ബിജ്‌നോർ (യു.പി): പ്രവചിച്ച ലോട്ടറിനമ്പറിന് സമ്മാനം അടിക്കാത്തതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ആൾദൈവം രാമദാസ് ഗിരിയെ (56) ഭാഗ്യേന്വേഷി തല്ലിക്കൊന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജ്നോറിലാണ് സംഭവം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് ജിഷാൻ എന്ന യുവാവിനെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു.

ഗിരിയുടെ തെറ്റായ പ്രവചനംമൂലം തനിക്ക് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ജിഷാൻ പറഞ്ഞു. ഭാഗ്യനമ്പർ പ്രവചിക്കാൻ ജിഷാൻ ഗിരിക്ക് 51,000 രൂപയും മൊബൈൽ ഫോണുമാണ് പ്രതിഫലമായി നൽകിയത്. ഗിരി പ്രവചിക്കുന്ന നമ്പറുകളുള്ള ലോട്ടറി വാങ്ങിയാൽ സമ്മാനം ഉറപ്പാണെന്നാണ് ഇയാളുടെ അനുയായികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതുകേട്ടാണ് ജിഷാൻ എത്തിയത്. വൻതുക സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് ഗിരി ഇയാളോട് പറഞ്ഞത്. ഇതുകേട്ടതോടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ലോട്ടറി വാങ്ങാൻ വിനിയോഗിച്ചു. എന്നാൽ, ഗിരി പ്രവചിച്ച നമ്പറുകളിലെ ലോട്ടറി അടിക്കാഞ്ഞതോടെ ജിഷാൻ അക്രമാസക്തനാവുകയായിരുന്നു.

തലയ്ക്കുപരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കാളി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലാണ് ഗിരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടതെന്ന് ബിജ്‌നോർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ധരംവീർ സിങ് പറഞ്ഞു.

content highlights: loses five lakh in lottery; man beats 'godman' to death