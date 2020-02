ന്യൂഡൽഹി: ഇക്കൊല്ലം നടക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ പ്രയോഗിച്ച ഭാഷ വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (എൽ.ജെ.പി.) നേതാവുമായ രാം വിലാസ് പാസ്വാൻ. പ്രാദേശിക വികസനപ്രശ്നങ്ങളെ ചൊല്ലിയായിരിക്കണം മത്സരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടയിൽ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ ചില ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളുടെപേരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകമ്മിഷൻ നടപടിയെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പാസ്വാന്റെ പരാമർശം. ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ബി.ജെ.പിക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റതിന് ഒരു കാരണമായെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ കഴിഞ്ഞദിവസം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

എൻ.ഡി.എ.യുമായി ബിഹാറിലുണ്ടാക്കിയ സഖ്യം കരുത്തുറ്റതാണെന്നും മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ സഖ്യത്തിനുകഴിയുമെന്നും പാസ്വാൻ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നേതാക്കളുടെ മോശം പരാമർശങ്ങൾ ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഹാറിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയാവണം ജനങ്ങൾ വോട്ടു ചെയ്യേണ്ടത് -പാസ്വാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

