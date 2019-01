ഹർദോയ്: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി.ജെ.പി. എം.എൽ.എ. നിതിൻ അഗർവാൾ വിളിച്ചുചേർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ നൽകിയ ഭക്ഷണപ്പൊതികളിൽ മദ്യക്കുപ്പിയും. കുട്ടികൾക്കുപോലും മദ്യക്കുപ്പിെവച്ച ഭക്ഷണപ്പൊതി നൽകിയത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി. ഹർദോയിലെ ശ്രാവണദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് സംഭവം. അടുത്തിടെ സമാജ്‌വാദിപാർട്ടി വിട്ട് ബി.ജെ.പി.യിലെത്തിയ നിതിൻ അഗർവാളിന്റെ അച്ഛൻ നരേഷ് അഗർവാളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമെന്നുകാട്ടി ഹാർദോയിൽനിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി. എം.പി. അൻഷുൽ വർമ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്‌ കത്തെഴുതി. ഇക്കാര്യം ഉന്നതനേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുമെന്നും വർമ വാർത്താ ഏജൻസിയോട്‌ പറഞ്ഞു.

“ഞങ്ങളുടെ നാല്‌ മതകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നിൽ, അടുത്തിടെ ബി.ജെ.പി.യിൽ ചേർന്ന നരേഷ് അഗർവാൾ പാസി (ഒരു സമുദായം) സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർത്തു. കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം മദ്യം നൽകിയത് മോശമായിപ്പോയി. പേനയുംമറ്റുമാണ് മുന്പ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക്‌ നൽകിയിരുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ മദ്യം നൽകിയിട്ടും അറിയാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആരാഞ്ഞ് എക്സൈസിന്‌ കത്തെഴുതും” -വർമ പറഞ്ഞു.

ഭക്ഷണം വിതരണംചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പെട്ടികൾ ഗ്രാമത്തലവൻമാർ ശേഖരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും നിതിൻ അഗർവാൾ സ്റ്റേജിൽനിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നരേഷ് അഗർവാളോ നിതിൻ അഗർവാളോ സംഭവത്തോട്‌ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

