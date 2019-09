മുംബൈ: പ്രമുഖ മറാഠി-ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരൻ കിരൺ നഗാർക്കർ (77) അന്തരിച്ചു. മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കേയായിരുന്നു അന്ത്യം.

നോവലിസ്റ്റ്, നാടകകൃത്ത്, തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലയിൽ പ്രശസ്തനായ നഗാർക്കർക്ക് 2001-ൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. സാത് സക്കം ത്രെച്ചാലിസ് (1974), രാവൺ ആൻഡ് എഢി (1994), കുക്കോൾഡ് (1997) എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ.

2018-ൽ ‘മീ ടൂ’ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ കിരൺ നഗാർക്കറിന്റെ പേരിൽ ലൈംഗികാരോപണവുമായി മൂന്ന് വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

