ബെംഗളൂരു: കർണാടകത്തിൽ 13 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കും. ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ നേതാക്കളുമായി ചർച്ചനടത്തി തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച 11 കോൺഗ്രസ്, ജെ.ഡി.എസ്. വിമതരിൽ പത്തുപേർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ബെലഗാവിയിൽനിന്നും കൂടുതൽപ്പേരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ എതിർപ്പുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് രാജിവെച്ച മഹേഷ് കുമത്തല്ലിയെ കാബിനറ്റ് പദവിയോടെ ഡൽഹിയിൽ കർണാടകത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാക്കുമെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ബി.ജെ.പി.യിലെ മുതിർന്ന മൂന്ന് നേതാക്കൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയേക്കും. 34 അംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ 16 സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒഴിവുള്ളത്. മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തോടെ പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയതയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. ഇത് മുന്നിൽക്കണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടേക്കും. ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടക്കുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിവരം.

