മുംബൈ: മധ്യപ്രദേശിലെ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി കമൽ നാഥിന് 1984-ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെ ചെറുത്ത് ശശി തരൂർ എം.പി. 2002-ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക്‌ ലഭിച്ചതുപോലെ കമൽനാഥിനും ‘സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം’ ലഭിക്കുമെന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞു. കമൽനാഥിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുംബൈയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കമൽനാഥിനെ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക്‌ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ കോൺഗ്രസിന് ധാർമികത നഷ്ടമായില്ലേയെന്ന ചോദ്യത്തിന്‌ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു തരൂർ.

“കുറ്റവാളിയാക്കാൻമാത്രം തെളിവൊന്നും കമൽനാഥിനെതിരേ ഒരു കോടതിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതും തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ആരോപണങ്ങൾ ആധാരമാക്കി തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് തെറ്റാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒരു കോടതിയും കുറ്റക്കാരനാക്കിയിട്ടില്ല. മോദിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നാം നൽകണമെന്ന് ബി.ജെ.പി. ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നമുക്ക് കമൽ നാഥിനും നൽകാം”-തരൂർ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കമൽനാഥിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ.

വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത ബി.ജെ.പി.യെ 2019-ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസിനേ സാധിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

