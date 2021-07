ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തർ കാണിക്കയായി സമർപ്പിച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങളിൽനിന്ന് വരുമാനം കണ്ടെത്താനൊരുങ്ങി സർക്കാർ. സ്വർണം ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഇതിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശയിലൂടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി പി.കെ. ശേഖർ ബാബു പറഞ്ഞു. ഇതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതുവർഷമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കു ലഭിച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വർണബിസ്‌കറ്റുകളാക്കി മാറ്റി ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഇതിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 2.5 ശതമാനം പലിശവഴി വർഷത്തിൽ 20 കോടിരൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇൗ തുക ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ 30 ആനകളെ മാസത്തിൽ രണ്ടുതവണ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. മുൻ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. സർക്കാർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ആനകൾക്ക് ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നത്. കൂടാതെ, ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് ആനകൾക്ക് കുളിക്കാൻ കുളങ്ങൾ നിർമിക്കും. ദേവസ്വംവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്വകാര്യസ്വത്തല്ലെന്നും ഒരിക്കലും വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറില്ലെന്നും ശേഖർ ബാബു ആവർത്തിച്ചു.

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഞ്ചുവർഷത്തിലേറെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തും. ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിൽ ഉടൻ നിയമനം നടത്തും. പത്തുലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന 539 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കുംഭാഭിഷേകവും നവീകരണവും നടത്താൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകം ക്ഷേത്ര ഭൂമി കൈയേറിയ ഒട്ടേറെ വ്യക്തികളെയും കച്ചവടക്കാരെയും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

