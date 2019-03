ന്യൂഡൽഹി: സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഭക്ഷണാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ ജീൻ ഡ്രെസിനെ കരുതൽതടങ്കലിലാക്കിയതിൽ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസും സി.പി.എമ്മും. അനുമതിയില്ലാതെ യോഗം ചേർന്നതിലൂടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ജാർഖണ്ഡിലെ ഗഢ്‌വയിൽനിന്നാണ് ഡ്രെസിനെയും സാമൂഹികപ്രവർത്തകൻ വിവേക് ഗുപ്തയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു.

യു.പി.എ. ഭരണകാലത്ത് ദേശീയ ഉപദേശകസമിതിയംഗമായിരുന്നു ബെൽജിയം വംശജനായ ഡ്രെസ്. ഭക്ഷണാവകാശത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പേരുകേട്ട ഡ്രെസ് നൊബേൽ പുരസ്കാരജേതാവ് അമർത്യാസെന്നുമായി ചേർന്ന് ‘ഹങ്കർ ആൻഡ് പബ്ലിക് ആക്ഷൻ’ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലെ ഓണററി പ്രൊഫസറും റാഞ്ചി സർവകലാശാലയിലെ വിസിറ്റിങ് പ്രൊഫസറുമാണ്.

സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽഗാന്ധിയും ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി. പാവപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായി ‘ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിൽ’ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബി.ജെ.പി. സർക്കാരെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബി.ജെ.പി.യുടെ ജനവിരുദ്ധത കാണിക്കുന്നതാണ് നടപടിയെന്ന് സി.പി.എം. ആരോപിച്ചു.

content highlights: Jean Dreze briefly taken into custody in Jharkhand for poll code violation