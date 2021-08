ന്യൂഡൽഹി: എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞു. മൗലികാവകാശവും ഭരണഘടനയും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് പാപാമാണെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം അഴിച്ചുപണിയേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്രസർക്കാർ പാർലമെന്റിനെ ആക്രമിക്കുകയും പരമ്പരാഗതകീഴ്‍വഴക്കങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽപറത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജനാധിപത്യസംവിധാനം ദാസ്യവത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, വാർത്താചാനലുകൾക്ക് സത്യം പുറത്തുകാട്ടാൻ അനുവാദമില്ല, എഴുത്തുകാർക്കും ചിന്തകർക്കും ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല.

പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്താനും ആവശ്യമുന്നയിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഫെഡറൽ സംവിധാനമായിട്ടും സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനെ തടയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ ദശകങ്ങളിലായി കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ കീഴ്‍മേൽ മറിക്കുന്നു. ഭരണത്തിന്റെ ചെലവിൽ പൊള്ളയായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റും ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങുമാണ് അവരുടെ കൈമുതൽ -സോണിയ ലേഖനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

content highlights: its sin to keep silence at the time when constitution trampled upon- sonia gandhi