ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ (ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.) ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ വിക്ഷേപണ ദൗത്യത്തിൽ മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും. ശ്രീഹരിക്കോട്ട സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 5.59-നാണ് വിക്ഷേപണം. ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഇ.ഒ.എസ്.-04 ആണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനം. 1710 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹത്തെ 529 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള സുസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കും.

ഏതുകാലാവസ്ഥയിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയുന്ന ഉപഗ്രഹമാണിത്. പത്തുവർഷമാണ് ആയുസ്സ്. കാർഷിക ഗവേഷണം, പ്രളയസാധ്യതാ പഠനം, ഭൂഗർഭ-ഉപരിതല ജലപഠനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറും. തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയിലെ (ഐ.ഐ.എസ്.ടി.) വിദ്യാർഥികളും അമേരിക്കയിലെ കൊളറാഡോ സർവകലാശാലയും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച ഇൻസ്പെയർസാറ്റ്-1, ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാൻ സംയുക്ത ഉപഗ്രഹം ഐ.എൻ.എസ്.-2 ടി.ഡി. എന്നിവയാണ് മറ്റു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ.

17.5 കിലോഗ്രാമാണ് ഐ.എൻ.എസ്. 2 ടി.ഡി.യുടെ ഭാരം. ആറു മാസമാണ് ആയുസ്സ്. പേലോഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച തെർമൽ ഇമേജിങ് ക്യാമറയാണ് പ്രത്യേകത. ഭൂമി, വെള്ളം, ഉപരിതല ഊഷ്മാവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ലക്ഷ്യം. സിങ്കപ്പൂർ, തായ്‌വാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇൻസ്പെയർ സാറ്റ് -1. 8.1 കിലോയാണ് ഭാരം. ആയുസ്സ് ഒരുവർഷ‌മാണ്. സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ലക്ഷ്യം.

2021 ഓഗസ്റ്റിൽ ജി.എസ്.എൽ.വി. എഫ്-10 ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യ വിക്ഷേപണ ദൗത്യമാണിത്. ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിലെ പാളിച്ചയായിരുന്നു ജി.എസ്.എൽ.വി. എഫ് 10 വിക്ഷേപണം പരാജയപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം.

