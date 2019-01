കൊൽക്കത്ത: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ബി.ജെ.പി.യെക്കാൾ സീറ്റ് കുറഞ്ഞാലും യു.പി.എ.യ്ക്ക് സർക്കാരുണ്ടാക്കാനാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ. കൊൽക്കത്തയിൽ സാഹിത്യോത്സവത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

“കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടു പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സഖ്യം സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും പലതും ധാരണയിലാവേണ്ടതിനാൽ കോൺഗ്രസിന് എത്ര സീറ്റുകിട്ടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല. ബി.ജെ.പി.യെക്കാൾ കുറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുമായി സഖ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന്‌ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാം എൻ.ഡി.എ. സർക്കാരിനെക്കാൾ മൂന്നാം യു.പി.എ. സർക്കാരുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ” -തരൂർ പറഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പി.യുടെ സീറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ 282-ൽനിന്ന് 160 ആയി കുറയുമെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് സഖ്യകക്ഷികളെ കിട്ടില്ല. കൂട്ടിനായി അവർ രാജ്യം മുഴുവൻ തിരയുകയാണ്. 2014-ൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലർ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തൂക്കുപാർലമെന്റായിരിക്കുമെന്നാണ് ആർ.എസ്.എസ്. അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

