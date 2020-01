ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തു വയറിളക്കംകാരണമുള്ള ശിശുമരണം കാര്യമായിക്കുറഞ്ഞെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ്. 2017-ൽ അതിസാരംകാരണം ദിവസവും 212 കുട്ടികൾ മരിച്ചപ്പോൾ 2018-ൽ രാജ്യത്താകെ 1450 കുഞ്ഞുങ്ങളേ മരിച്ചുള്ളൂവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ദിവസവും നാലു വയറിളക്കശിശുമരണമേ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഈ വിവരമുൾപ്പെടുത്തിയാകും 2020-ലെ ദേശീയ ആരോഗ്യറിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

വയറിളക്കത്താലുള്ള ശിശുമരണം ഇക്കൊല്ലത്തോടെ പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയാണു ലഷ്യം. ഇതിനായി ’ഡിഫീറ്റ് ഡയറിയ (ഡി 2)’ എന്ന പദ്ധതി കേന്ദ്രം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014 മുതലുള്ള അതിസാര നിര്‍മാര്‍ജന പദ്ധതി കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം.

1990 മുതല്‍ 2016 വരെ രാജ്യത്തുണ്ടായ മരണങ്ങളിൽ (131.6 കോടി) 15.5 ശതമാനവും വയറിളക്കത്താലായിരുന്നു. ശുചിത്വമില്ലായ്മയും തുറന്ന സ്ഥലത്തെ വിസര്‍ജനവുമായിരുന്നു പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍.

ബിഹാര്‍, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, രാജസ്ഥാന്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ 50-60 ശതമാനമായിരുന്നു മരണനിരക്ക്. ദേശീയ ശരാശരി 13 ശതമാനമായിരുന്നപ്പോഴാണിത്. ‘ശുചിത്വ ഭാരതം’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശൗചാലയം പണിയലും ബോധവത്കരണവും നടന്നതോടെ 2016 ആയപ്പോൾ ശിശുമരണനിരക്ക് ഒമ്പതു ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

എങ്കിലും, ഇപ്പോഴും രാജ്യം പോഷകാഹാരപ്രശ്നങ്ങളും അതിസാരരോഗങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ കൈവശമുള്ളവര്‍പോലും അതു വേണ്ടപോലെ ഉപയോഗിക്കാത്തതും കൃത്യസമയത്തു കഴിക്കാത്തതും പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ വ്യക്തികളില്‍ സ്വഭാവ രൂപവത്കരണത്തിനടക്കമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

2018-ല്‍ വയറിളക്കംകാരണം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ മരിച്ചത് അസമിലാണ് -439. 127 മരണവുമായി ഡല്‍ഹി നാലാമതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മൂന്നു മരണം മാത്രമാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗുജറാത്ത്, ഗോവ, നാഗാലാന്‍ഡ്, ലക്ഷദ്വീപ്, ദാമന്‍ ദിയു, അന്തമാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും ആരും മരിച്ചില്ല.

വയറിളക്കംകാരണമുള്ള ശിശുമരണം-2018

അസം 439

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് 229

പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ 167

ഡല്‍ഹി 27

കേരളം 3

Content Highlights; Infant mortality due to diarrhea decreased in the country