ബെംഗളൂരു: ശ്രീരാംപുര മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്കലേറ്ററിൽ നിന്ന് മുത്തച്ഛന്റെ കൈയിൽനിന്ന് 50 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ് ഒന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പ്രകാശ്‌നഗർ സ്വദേശിനികളായ ജയചന്ദ്രയുടെയും വാണിയുടെയും മകൾ ഹാസിനിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി മെട്രോട്രെയിനിൽ കയറാനായി സ്റ്റേഷനിലെ എസ്കലേറ്റർവഴി മുകളിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മുത്തച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ കൈയിൽനിന്നാണ് ഹാസിനി താഴേക്ക് വീണത്. എക്സലേറ്ററിൽ നിന്ന് തെന്നിയതോടെ നിയന്ത്രണത്തിനുവേണ്ടി കൈവരിയിൽ പിടിക്കുന്നതിനിടെ ഹാസിനി എസ്കലേറ്ററിന്റെ വശങ്ങളിലുള്ള വിടവിലൂടെ താഴെയുള്ള മഹാകവി കുവേമ്പുറോഡിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മ വാണിയും മുത്തശ്ശി കുമാരിയും ഈ സമയം എസ്കലേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ കെ.ജി. ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

എസ്കലേറ്ററിന്റെ വശങ്ങളിലുള്ള വിടവിലൂടെ വീണ കുട്ടി തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ താഴേക്ക് പതിച്ചത് ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത്തരം എസ്കലേറ്ററുകളിൽ സുരക്ഷയുറപ്പാക്കണമെന്ന് ചട്ടമുണ്ട്. മതിയായ സുരക്ഷയുറപ്പാക്കാതിരുന്ന ബെംഗളൂരു മെട്രോറെയിൽ കോർപ്പറേഷനെതിരേ സുബ്രഹ്മണ്യ നഗർ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

content highlights: Infant dies after slipping from grandfather's arms on the escalator