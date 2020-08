ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള ഫലപ്രദമായ നീക്കം എൻ-95 മുഖാവരണങ്ങൾ ധരിക്കുകയാണെന്ന് ഗവേഷകർ. രോഗികൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴുമുണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മകണികകൾ വഴിയാണ് രോഗം പകരുന്നതെന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഖാവരണം ധരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടികാട്ടി.

ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പത്മനാഭ പ്രസന്നസിംഹ, കർണാടകയിലെ ശ്രീ ജയദേവ ഇൻസിസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ പ്രസന്ന സിംഹ മോഹൻ റാവു എന്നിവരാണ് ഗവേഷണത്തിനുപിന്നിൽ. സിക്സ് ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് ജേണലിൽ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വായമൂടുന്ന വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്പോൾ ചുമയിലൂടെ രോഗം എങ്ങനെ പകരുന്നെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ദൃശ്യവത്കരിച്ചു. ചുമയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മകണികകളുടെ പ്രാരംഭവേഗത എൻ-95 മുഖാവരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും പകരുന്ന ദൂരം 0.1 മുതൽ 0.25 മീറ്റർ വരെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതായും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

‌മുഖാവരണം ധരിക്കാതിരുന്നാൽ മൂന്നുമീറ്റർവരെ സ്രവങ്ങൾ തെറിക്കാം. ഏറ്റവും മോശം മുഖാവരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽപോലും സ്രവങ്ങൾ അരമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ പരക്കില്ല. അതിനാൽ, മുഖാവരണം ഇല്ലാത്തതിനെക്കാൾ മെച്ചം ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് -ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

